COA: koopcontract voor hotel in Albergen is al getekend

Het koopcontract tussen het hotel in Albergen en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is al getekend en vanaf 1 september kan het COA er ook in. Dat meldt een woordvoerder van de asielopvangorganisatie. Naar verwachting worden de eerste mensen er half september opgevangen.

Gisteren stelden omwonenden van het hotel dat ze gaan proberen het pand te kopen, om te voorkomen dat er tussen de 150 tot 300 asielzoekers komen, zoals het kabinet wil. De omwonenden zeiden toen te hopen dat de koop nog niet rond zou zijn, maar dat blijkt dus wel zo.

Hoofdpijn en buikpijn

Dinsdag werd duidelijk dat het kabinet een vergunning wil verlenen voor het opvangen van asielzoekers in het hotel in het dorp in de gemeente Tubbergen. De verantwoordelijk wethouder is boos dat Den Haag haar heeft gepasseerd. "Het geeft geen pas dat de staatssecretaris dit zomaar over de schutting kiepert", zei VVD-wethouder Bekhuis.

Staatssecretaris Van der Burg, ook van de VVD, zei niet anders te kunnen. Het was volgens hem kiezen "tussen hoofdpijn en buikpijn". Hij had liever gezien dat het kabinet er met de gemeente was uitgekomen. Omdat er onvoldoende opvangplekken zijn in Nederland, was ingrijpen volgens hem noodzakelijk.

Het is voor het eerst dat een regering zonder toestemming van de gemeente een vergunning wil afgeven voor de komst van een azc.

Bij het hotel werd afgelopen week gedemonstreerd door tientallen mensen: