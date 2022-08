Zeker 26 doden door bosbranden in noorden van Algerije

In Algerije zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen door bosbranden in het bergachtige noorden van het land. Dat meldt minister Beljoud van Binnenlandse Zaken.

De meeste slachtoffers vielen in de provincie El Tarf, bij de grens met Tunesië. Ook kwamen er een moeder en dochter om het leven in de provincie Sétif. In de stad Souk Ahras zijn 350 gezinnen uit voorzorg geëvacueerd.

De brandweer probeert het vuur onder controle te krijgen met blushelikopters en de inzet van duizenden brandweerlieden. Volgens de burgerbescherming is El Tarf het zwaarst getroffen.

Honderd bosbranden

Sinds begin deze maand zijn er in het land meer dan honderd bosbranden uitgebroken en is ruim 3200 hectare aan bos en land in vlammen op gegaan.

Vorige zomer kwamen er bij bosbranden in Algerije ruim honderd mensen om het leven. Onder hen zijn ruim dertig militairen. De Algerijnse autoriteiten huurden in die periode een blushelikopter van Rusland.