Schaalmodellen en bloemenmatjes: speciale blindentribune bij corso Sint Jansklooster

Bij het bloemencorso in Sint Jansklooster staat voor het eerst een tribune voor blinden en slechtzienden. De organisatie ging uit van beperkte belangstelling, maar nu hebben zich al bijna zeventig gegadigden gemeld.

"Het idee van een tribune speciaal voor blinde mensen komt uit het theater", zegt initiatiefnemer Roel van der Zweerde bij RTV Oost. "Mijn vrouw werkt daar en ze tipte mij en de organisatie onder het motto 'Komt het zien'."

Het bloemencorso in het dorp in de kop van Overijssel begint morgenmiddag. Het is de afgelopen tientallen jaren uitgegroeid tot een van de grotere corso's in Nederland. Het corso staat bekend om zijn dertien dahliareuzen, grote praalwagens waar 'reuzen' opgebouwd uit vele honderden bloemen te zien zijn.

Blindentolk doet live verslag

Op de nieuwe blindentribune vertelt een blindentolk wat er allemaal gebeurt. Als een sportverslaggever doet hij live verslag, de blinde of slechtziende volgt zijn commentaar via een koptelefoon.

Voorafgaand aan het corso krijgen de bezoekers van de tribune ook de gelegenheid om te voelen aan schaalmodellen van de corsowagens die de bouwers gebruiken als voorbeeld tijdens de opbouw.

De bezoekers krijgen ook een matje waar bloemen op zijn geprikt. "Zo kunnen ze als het ware een deel van de wagen voelen terwijl deze aan hen voorbij trekt", aldus Van der Zweerde.

Beleven

Of het uiteindelijk 'werkt', kan de initiatiefnemer niet zeggen. "Ze zullen het nooit exact hetzelfde als ziende mensen ervaren. Maar we zijn er wel van overtuigd dat dit de beste manier is om ons evenement te beleven."

Een registratie van het Corso Sint Jansklooster is op vrijdag 26 augustus 2022 om 17.05 uur op NPO 1 te zien bij Omroep Max.