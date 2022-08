Menselijke resten in Nieuw-Zeelandse koffers zijn van kinderen tussen vijf en tien jaar

De stoffelijke resten die een familie in Nieuw-Zeeland vorige week aantrof in net aangeschafte koffers zijn van twee kinderen tussen de vijf en tien jaar oud. Het onderzoek van de politie in Auckland heeft verder opgeleverd dat deze kinderen vermoedelijk al een paar jaar dood zijn.

Over hun identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil alleen kwijt dat de kinderen familie in Nieuw-Zeeland hebben en dat er contact is met Interpol en politiediensten in het buitenland. Dat laatste kan erop wijzen dat de persoon of personen die meer over de resten in de koffers weten in het buitenland verblijven. "Het onderzoeksteam werkt erg hard om hen ter verantwoording te roepen", zei een woordvoerder.

De koffers waren door een familie uit Auckland op de kop getikt op een online veiling van spullen uit een opslagbox. De kopers konden van tevoren niet zien of er iets in zat. Uit het onderzoek is verder naar voren gekomen dat de koffers zeker drie tot vier jaar in de opslagbox hebben gestaan.