Vetter valt na verspringen terug op zevenkamp, maar nog wel op medaillekoers

Zevenkampster Anouk Vetter is bij de Europese kampioenschappen in München teruggevallen van de derde naar de vijfde plek. Maar met het speerwerpen, haar sterkste onderdeel, nog op het programma, heeft ze nog alle kans op een medaille.

De 29-jarige Amsterdamse, die onlangs in Eugene WK-zilver won en vorig jaar dezelfde plak pakte op de Spelen, begon het onderdeel verspringen met een foute sprong en kwam in haar tweede poging tot 6,27 meter. Bij haar laatste poging ging ze weer de fout in.

Eerste plaats Thiam

Wereldkampioene Nafissatou Thiam gaat nog altijd fier aan de leiding in München. Hoewel Vetter bij het verspringen iets inliep op de Belgische, lijkt het goud vergeven. Vetter gaat vooral de strijd aan met de Poolse Adrianna Sulek, de Zwitserse Annik Kälin en de Belgische Noor Vidts.

Sofie Dokter bezette na woensdag nog de twaalfde plaats. Met een sprong van 5,82 bleef ze ver verwijderd van haar persoonlijk record van 6,29 waardoor ze nu dertiende staat.

Later vandaag staan het speerwerpen en de 800 meter nog op het programma.