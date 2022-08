Vetter stopt zevenkamp na verspringen met achillespeesblessure

Zevenkampster Anouk Vetter is bij de Europese kampioenschappen in München na het verspringen gestopt. Ze heeft te veel last een een achillespeesblessure. Ze stond op de vijfde plaats.

"Ik had al een beetje last van mijn achillespees en na het verspringen werd dat heel erg", reageerde Vetter op haar uitvallen. "Ik heb geprobeerd in te werpen, maar het is te pijnlijk. Het lukt mij niet."

Medaillekansen

In de ochtend was Vetter dankzij een vijfde plaats bij het verspringen teruggevallen naar de vijfde plek in het algemeen klassement. Maar met het speerwerpen, haar sterkste onderdeel, nog op het programma, had ze nog alle kans op een medaille.

