De Vuelta is drie dagen in Nederland: dit staat de renners te wachten

Mei 2022: Joop Zoetemelk overhandigd de officiele rode trui van de Vuelta aan Burgemeester Sharon Dijksma op de Neude in Utrecht - ANP

Dat bijzondere gegeven maakt de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma "enorm trots". "La Vuelta past perfect bij de duurzame, gezonde fietsstad die Utrecht is." Utrecht heeft het oudste fietspad van Nederland (de Maliebaan sinds 1885) en de grootste fietsenstalling ter wereld (12.500 plekken bij het Centraal Station). "Een wielerwedstrijd is daarnaast een volksfeest bij uitstek: iedereen kan langs de route staan en het evenement meemaken", zegt Dijksma. "Over de start van de Tour in 2015 wordt nog steeds gesproken en ik ga ervan uit dat de Vuelta een net zo'n onuitwisbare indruk achter gaat laten op de stad." Duurzame primeur In de reclamecaravaan die in de Nederlandse etappes een uur voor de renners uitrijdt, zullen alleen maar duurzame voertuigen deelnemen. Daarmee hebben de Nederlandse etappes een wereldprimeur. Er rijden alleen voertuigen die geheel emissieloos (elektrisch of op waterstof) zijn en er worden louter duurzame gadgets uitgedeeld aan het publiek langs de weg.

Jumbo-Visma traint op het voormalige vliegveld Soesterberg de ploegentijdrit - Jumbo-Visma

De Vuelta begint donderdagavond feestelijk met de ploegenpresentatie in het centrum van Utrecht. De 184 deelnemende renners worden op bootjes door de grachten voorgesteld aan het publiek. Maar vrijdag begint de koers pas echt. Het parcours In Utrecht wordt dan met een ploegentijdrit van 23,3 kilometer de eerste etappe verreden. De start en finish zijn bij de Jaarbeurs. Om 18.30 uur gaat de eerste van de 23 ploegen van start en rond 20.22 wordt de finish van de laatste ploeg verwacht.

Het parcours van de ploegentijdrit - La Vuelta

Op zaterdag wordt de tweede etappe verreden, een rit van 175 kilometer van 's-Hertogenbosch naar Utrecht. De start is om 13.15 uur in het centrum van 's-Hertogenbosch. Via de Zuiderwaterlinie steekt het peloton de grote rivieren over in de Betuwe, waarna het in de Utrechtse Heuvelrug aankomt. Op de 70 meter hoge Amerongse Berg worden de eerste bergpunten van deze Vuelta verdeeld. Daarna zetten de renners weer koers naar Utrecht. Na een kleine ronde door de stad ligt de finish op universiteitscomplex Science Park.

Het parcours van de tweede etappe - La Vuelta

Op zondag is om 12.10 uur bij het Kasteel van Breda de start van de derde etappe. De renners gaan eerst lopend met de fiets aan de hand door de Grote Kerk, waarna een rit van 194 kilometer door het westelijk deel van Noord-Brabant wacht. Op de Rijzendeweg (van slechts 25 meter hoogte) is er opnieuw een klim van de vierde categorie in het parcours opgenomen. De finish, vermoedelijk een massasprint, ligt eveneens in het cebtrum van Breda. Rond 17.00 uur komen de renners aan bij het Chassé theater.

Het parcours van de derde etappe - La Vuelta

Op maandag is er een rustdag. Dan vertrekken de renners naar Spanje, waar de overige achttien etappes worden verreden. Veertien Nederlanders op startlijst Er doen dit jaar veertien Nederlandse renners mee aan de Vuelta. De Nederlandse ploegen Jumbo-Visma (Robert Gesink, Mike Teunissen en Sam Oomen) en DSM (Thymen Arensman en Joris Nieuwenhuis) leveren respectievelijk drie en twee coureurs die in hun vaderland aan de start staan.

Routekaart La Vuelta 2022 - La Vuelta

Ook het Duitse Bora-hansgrohe telt twee Nederlandse renners: Wilco Kelderman en Danny van Poppel. Diens broer Boy van Poppel behoort tot de 'eenlingen'. Hij start namens Intermarché-Wanty-Gobert. De andere Nederlandse deelnemers zijn Dylan van Baarle (Ineos), Wout Poels (Bahrain), Daan Hoole (Trek-Segafredo), Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck), Jetse Bol (Burgos-BH) en Julius van den Berg (EF Education. Roglic favoriet De Sloveen Primoz Roglic won de laatste drie edities van de Vuelta en behoort ook dit jaar tot de favorieten. Andere kanshebbers zijn de Ecuadoraan Richard Carapaz (Ineos), de Australische Giro-winnaar Jay Hindley (Bora-hansgrohe) en het Belgische toptalent Remco Evenepoel (Quick Step). Andere bekende renners die de komende dagen door Nederland rijden zijn: wereldkampioen Julian Alaphilippe uit Frankrijk, de Spaanse routinier Alejandro Valverde en viervoudig Tour-winnaar Chris Froome uit Groot-Brittannië.