Slavenopstand van verzetsheld Tula herdacht, op Curaçao hoopt men op excuses

De ceremonie werd bijgewoond door duizenden mensen, die af waren gekomen op een oproep van de regering. Het verhaal van Tula werd in het Papiaments aan de aanwezigen verteld bij het monument.

Dit jaar was er voor het eerst een delegatie van de Nederlandse Tweede Kamer aanwezig bij de herdenking. Daarbij werd ook een krans gelegd.

Op Curaçao is de Slavenopstand van 1795 onder leiding van Tula herdacht. Het was op zijn initiatief dat zo'n vijftig totslaafgemaakten stopten met werken, wat leidde tot een grote slavenopstand op het eiland.

Tula werkte aan het eind van de 18e eeuw als slaaf op de plantage Kenepa. De onvrede onder de totslaafgemaakten groeide: ze kregen weinig te eten en maakten lange werkdagen in de hitte. Geïnspireerd door de Franse Revolutie kwam Tula samen met vijftig lotgenoten in opstand voor hun recht op vrijheid.

De Kamerdelegatie begon op 13 augustus aan een negendaags werkbezoek aan Suriname, Curaçao en Bonaire. De "onderzoeksreis" is bedoeld als voorbereiding op het herdenkingsjaar 2023. Dan is het 150 jaar geleden dat Nederland een eind maakte aan de slavernij.

Tijdens de herdenking werd nauwelijks aandacht geschonken aan de aanwezigheid van de Nederlandse delegatie. Maar in aanloop ernaar werd het vaak benoemd, omdat op Curaçao gehoopt wordt op erkenning, excuses en mogelijke herstelbetalingen vanuit Nederland.

