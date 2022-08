Europees kampioene Bol is vrouw van drie b's: bescheiden, beschaafd en bloedsnel

Eigenlijk vindt Femke Bol zichzelf maar een heel normale, jonge vrouw van 22 jaar. "Net zo gewoon als ieder ander. Ik loop alleen heel hard." Het is de atlete uit Amersfoort, woensdagavond in het Olympiastadion van München uitgeroepen tot Europa's snelste vrouw op de 400 meter, ten voeten uit. Bescheiden. Beschaafd. En bovenal: bloedsnel. "Iets onmogelijks mogelijk maken", noemt ze de missie waarvoor ze is afgereisd naar Beieren. Op de Europese titelstrijd zowel de 400 meter vlak als 400 meter horden winnen is synoniem aan geschiedenis schrijven. En voor een beetje historie is Bol wel te porren. "De focus is daardoor in ieder geval heel erg aanwezig."

Niet dat ze zich met die opdracht onmetelijke druk oplegt. Daags voor het toernooi werd haar gevraagd hoe ze zou reageren als het onverhoopt niet lukte beide nummers winnend af te sluiten. Of, in het meest ongunstige geval, misschien zelfs wel twee keer als vierde zou eindigen. Het antwoord was des Bols. "Dan heb ik het in ieder geval geprobeerd." Súperblij Met de vorm waarin Bol verkeert, lijdt het weinig twijfel dat ze haar droom in München realiseert. Ze is een klasse apart en tegelijkertijd ook weer een van velen. Zo'n typische twintiger die veelvuldig gebruik maakt van het voorvoegsel super. Dus was ze niet zomaar tevreden met haar eerste gouden medaille op haar eerste Europese finale ooit. Zeker niet. "Ik ben súperblij." Superlatieven schoten inderdaad tekort na wat ze zelf "misschien wel de beste race uit mijn carrière" noemde. Ze deed waar iedere atleet van droomt. "Zo lopen op een groot internationaal kampioenschap."

Quote Ik heb niet gevraagd wat ze ervan vonden dat ik ze versloeg. Femke Bol weet niet of de andere loopsters haar zien als indringster op de 400 meter

Het was haar derde en meteen laatste 400 meter van dit seizoen, waarin ze twee keer een nationaal record liep. Elf dagen geleden draaide Bol warm voor de EK tijdens de Diamond League-wedstrijd in Chorzów. Ze finishte in Polen in 49,75. Met die tijd onttroonde ze Lieke Klaver als houdster van het nationale record. Woensdag snoepte ze daar zelfs 0,31 seconde van af. Met de 49,44 van München zou ze een maand eerder, tijdens de WK in Eugene, een zilveren medaille hebben gewonnen. Het is de snelste 400 meter-tijd op een EK sinds 1986, toen er sprake was van een dopingtijdperk. Niet aan finale denken Geheel uit de lucht vallen kwam haar tijd niet, zei ze. Bol had naar eigen zeggen de juiste focus te pakken. De hele dag deed ze al het mogelijke om maar niet aan haar eerste Europese finale te denken. Pas om vier uur 's middags mocht ze van zichzelf beginnen met focussen. "Als je pas om tien uur 's avonds moet lopen, heeft het geen zin om de hele dag met zenuwen rond te lopen. Daar word je niet beter van."

Hordenspecialist Femke Bol pakt bij de EK in München op de 400 meter zónder hekjes haar eerste internationale outdoortitel. - NOS

Bol bleef lang op haar hotelbed liggen, keek op haar laptop een serie en doodde na de lunch de tijd met een middagdutje. Dat ze daarmee de spanning goed opbouwde, bemerkte ze toen ze aan haar warming-up begon. Rekken, strekken, inlopen, het voelde voor Bol alsof het allemaal vanzelf ging. "Je hebt dat gevoel wel vaker. Meestal loopt het in de wedstrijd vervolgens toch allemaal niet zoals je wilt." Woensdag, wilde Bol er maar mee zeggen, was zo'n uitzondering die de regel bevestigt. Bol liep als eerste Nederlandse vrouw op de 400 meter naar een Europese titel en voldeed daarmee aan de hooggespannen verwachtingen. In binnen- en buitenland werd reikhalzend uitgekeken naar haar twee individuele 400 meters. De dubbelslag werd op voorhand internationaal vele malen hoger aangeslagen dan de poging van de Noor Jakob Ingebregtsen om in München zowel de 1.500 als 5.000 meter op zijn naam te schrijven. Architect Gretig raapte ze de handschoen op die door haar coach Laurent Meuwly een paar weken eerder was toegeworpen. De sterren zouden de komende vier jaren niet meer zó gunstig staan, hield de Zwitserse architect van het plan haar voor. Zijn argumenten: je bent jong, in de vorm van je leven, niet blessuregevoelig en hoeft in München op basis van je Europese ranking niet uit te komen in beide kwalificaties. Meuwly: "Het was nu of nooit."

Femke! Femke! Femke! 🇳🇱



Femke Bol completes the first half of her double with victory in the 400m. 🥇



Her winning time of 49.44 was the fastest at the European Championships since 1986. 😯#BackToTheRoofs pic.twitter.com/rqGOV5GXDN — European Athletics (@EuroAthletics) August 17, 2022

Er kon bij Duitse wedkantoren zelfs worden ingezet op het al dan niet welslagen van de missie van Bol, de vrouw wiens afbeeldingen in de metrostations van München zichtbaar zijn. Wie zijn geld inzette op dubbele winst, kreeg vijfmaal de inzet uitbetaald. Wie gokte dat goud op beide nummers te hoog zou zijn gegrepen, kreeg iedere euro slechts in drievoud terug. In München had de kop er voor Bol niet beter af kunnen gaan. Voor de Amersfoortse is de EK daarmee plots zelfs een drietrapsraket geworden. Winst op de 400 meter vlak was de grootste uitdaging. Het was het onderdeel waarop ze de minste ervaring heeft. Tegenover haar elf starts in de Diamond League op de 400 horden stond slechts één optreden op de 400 meter vlak. Formaliteit De tweede opgave, vrijdag zegevieren op haar favoriete 400 meter horden, is het meest eenvoudig. Om niet te zeggen: weinig meer dan een formaliteit. Op de eeuwige ranglijst heeft ze met haar persoonlijk record van 52,03 de achtste tijd achter haar naam staan. De zeven snelste races ooit gelopen staan zonder uitzondering op naam van Sydney McLaughlin, de Amerikaanse die met 50,68 houdster is van het wereldrecord.

Femke Bol viert haar Europese titel op de 400 meter - Reuters