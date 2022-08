Duizenden liters 'levensgevaarlijk' helium midden in woonwijk

In Breda is gisteren 3000 liter helium in beslag genomen. De gemeente spreekt van een "enorme vondst". Burgemeester Paul Depla noemde het een "levensgevaarlijke situatie voor de buurt".

Het bezit van helium is niet verboden, maar het gas moet veilig worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte. Er mag niet neer dan 125 liter helium bij elkaar liggen.

Hier lag het gas opgeslagen in een garagebox midden in een woonwijk, meldt Omroep Brabant. Een grote hoeveelheid flessen lag op elkaar gestapeld. De garagebox werd niet geventileerd.

Onveilig lachgas

Boa's kwamen in actie na een tip via Meld Misdaad Anoniem. De eigenaar van de garagebox meldde de boa's dat hij nog een tweede garagebox verhuurt, iets verderop in Breda. Daar vonden de handhavers nog eens 150 liter onveilig opgeslagen lachgas.

Alle flessen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De gemeente onderzoekt nog of er juridische stappen worden genomen tegen de eigenaar en de huurder van de garageboxen.

Vorig jaar april werden in een garagebox in een andere woonwijk in Breda 32 gasflessen in beslag genomen, ook na een tip. In die flessen zat waterstof, dat vaak wordt gebruikt bij het produceren van synthetische drugs. De eigenaar van die garagebox is opgepakt.