Twente pas op, in Florence ontkom je niet aan Fiorentina: 'Is allesoverheersend daar'

Wie over de club spreekt met fans van Fiorentina, voelt de passie en trots in elke zin. Alsof het gaat over een zoon of dochter die cum laude geslaagd is voor een studie. Er stroomt paars bloed door hun aderen, zeggen de ze. FC Twente zal het vanavond allemaal ondervinden wanneer het tegen de Italiaanse club speelt in de play-offs van de Conference League. Stad en club Paars is de clubkleur van ACF Fiorentina. De kleur komt niet alleen terug in het shirt en in het stadion, maar in de hele stad Florence. Alles in de Toscaanse stad draait om de club. De lelie in het logo is ook het symbool van de stad. Het staat voor de trots van de stad. Florence en Fiorentina horen bij elkaar. Overal in de stad zie je vlaggen, shirtjes, sjaaltjes. De club is het gesprek van de dag. Elke dag weer. Wie speelt voor Fiorentina, verdedigt niet alleen de kleuren van die club, maar speelt vooral ook voor de fans en de stad.

Fiorentina-FC Twente bij de NOS De wedstrijd tussen Fiorentina en FC Twente begint vanavond om 21.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 zijn flitsen te horen van het duel. Een samenvatting is vanaf 23.20 uur te zien in het late Journaal op NPO 1.

"Fiorentina is daar overal", vertelt journaliste Renate Verhoofstad. Ze werd op slag verliefd op de club toen ze begin deze eeuw in Florence ging wonen. Naar eigen zeggen voelde ze zich geadopteerd door de club. "In de bus, in de taxi, je ontkomt daar niet aan Fiorentina. Ook op radio en tv is er constant aandacht voor de club. Het is allesoverheersend. Voor Nederlanders is dat misschien heel gek, maar Italianen beleven het voetbal heel anders. Die zijn er zó ziek van als er is verloren of zó blij bij een overwinning." "Het zit in het DNA van de mensen. Ik ben nog geen Florentijn tegengekomen die niks met voetbal heeft."

Supporters van Fiorentina - Twitter

Inwoners van Toscane zijn enorm trots op hun regio. Ze voelen zich bijna verheven boven de rest van Italië en zien de regio als bakermat van de Italiaanse cultuur. Niet zo gek als je bedenkt dat de lijst met kunstenaars en wetenschappers die ervandaan komen eindeloos is. "Men zegt dat er het mooiste Italiaans gesproken wordt en dat er de mooiste steden zijn met de mooiste kerken", weet Verhoofstad. "Dat alles vertaalt zich in de club. Het zorgt voor een unieke club, met een uniek stadion en unieke fans." Meelijwekkend Dat Fiorentina uniek en een bijzondere club is, ziet ook de rest van Italië. Al is de club soms ook meelijwekkend. "Het is een grote club, maar wint natuurlijk niet veel. Het is een slapende reus, die af en toe een uitschieter heeft. Maar Fiorentina kan op veel sympathie rekenen", aldus Verhoofstad. Bekende oud-spelers zijn onder anderen Gabriel Batistuta, Giorgio Chiellini, Mario Gómez, Riccardo Montolivo en Mohamed Salah. Franck Ribéry was recentelijk nog actief voor de club. Voormalig FC Utrecht- en Feyenoord-middenvelder Sofyan Amrabat is er net begonnen aan zijn derde seizoen.

1998: Gabriel Batistuta juicht voor Fiorentina - Getty