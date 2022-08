Nadal wint nog niet bij rentree op de tennisbaan, maar doorstaat fysieke test

Rafael Nadal heeft zijn rentree op de tennisbaan niet kunnen opluisteren met een zege. Terug na een buikblessure werd de Spanjaard door Borna Coric fysiek meteen tot het uiterste gedwongen, een kleine twee weken voor de US Open (6-7, 6-4, 3-6).

Nadal leek zes weken na zijn laatste partij geen last meer te hebben van zijn kwetsuur. Hij kon weer voluit serveren en maakte met een paar ultieme krachtsinspanningen als vanouds weer wat spectaculaire punten.

En dat in een partij van bijna drie uur, die door de regenval in Cincinnati ook nog eens bijna anderhalf uur werd onderbroken.

Door een lange tiebreak (11-9) ging in de eerste set naar Coric, nadat hij al twee setpunten had overleefd. Nadal werd in de hele wedstrijd maar een keer gebroken, maar leverde in de zesde game van de beslissende set wel meteen op een cruciaal moment in de partij zijn service in.

Coric op de weg terug

Coric is de voormalig nummer twaalf van de wereld, die door zware schouderblessures ver buiten de tophonderd was gevallen. De 25-jarige Kroaat is inmiddels weer bezig aan een flinke opmars op de wereldranglijst, waarbij hij op dit masterstoernooi grof punten kan verdienen.

De 36-jarige Nadal, die zich geblesseerd moest terugtrekken voor zijn halve finale op Wimbledon, won dit kalenderjaar verder al zijn wedstrijden op grandslamtoernooien met titels op de Australian Open en Roland Garros tot gevolg. Tijdens de US Open jaagt hij vanaf 29 augustus op zijn 23ste eindzege.