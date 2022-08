Rushdie-verdachte 'verbaasd dat schrijver aanslag overleefde'

De man die Salman Rushdie neerstak, had niet verwacht dat de Brits-Amerikaanse schrijver de aanval zou overleven. "Toen ik dat hoorde, verbaasde dat me, denk ik", zei Hadi Matar tegen de New York Post. De krant sprak vijftien minuten met hem via een videoverbinding met de gevangenis waar hij wordt vastgehouden.

Op advies van zijn advocaat weigerde 24-jarige Amerikaan de vraag te beantwoorden of hij zich had laten inspireren door de fatwa die de voormalige Iraanse leider ayatollah Khomeini (1902-1989) over Rushdie uitsprak. "Ik heb respect voor de ayatollah. Ik denk dat hij een geweldige man is. Dat is alles wat ik erover kwijt wil."

Matar zag op Twitter een aankondiging dat Rushdie vorige week vrijdag een lezing zou geven in de plaats Chautauqua, in het noorden van de staat New York. Daarop besloot hij daarnaartoe te gaan. "Ik mag hem niet. Ik denk dat hij geen goed mens is", zei hij tegen de New York Post. "Hij is iemand die de islam aanviel, hij viel het geloof aan."

Duivelsverzen niet gelezen

Ayatollah Khomenei sprak in 1989 een fatwa tegen Rushdie uit; een juridische uitspraak binnen de islamitische wetgeving waarin hij opriep Rushdie te doden, omdat diens boek De Duivelsverzen de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Wie Rushdie doodde zou een beloning van 3 miljoen dollar krijgen.

Tegen de New York Post zei Matar dat hij een paar pagina's van De Duivelsverzen had gelezen. "Ik las het niet helemaal van kaft tot kaft."

Matar is aangeklaagd voor poging tot moord en mishandeling. Het OM weigert hem op borgtocht vrij te laten. Rushdie werd drie keer in zijn rechterzij, vier keer in de maag, twee keer in zijn borst en een keer in zijn rechterdijbeen en zijn rechteroog gestoken. Dat oog zal hij mogelijk verliezen.