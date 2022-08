Blunderende keepster Ghana helpt Oranje onder 20 simpel naar kwartfinales WK

Oranje was zwaar ingedeeld, met titelverdediger Japan en de Verenigde Staten (samen met Duitsland recordkampioen) als tegenstanders in de poule. Maar het elftal van bondscoach Jessica Torny speelde gewoon zijn eigen spelletje, wat zeker in de laatste twee duels ook leidde tot attractief voetbal.

De Nederlandse voetbalsters onder 20 hebben een knappe prestatie geleverd door op het WK de laatste acht te bereiken. Door een 4-1 zege op Ghana werd achter Japan de tweede plaats in de groep veiliggesteld. In de kwartfinales wacht een duel met Nigeria.

Ghana was op papier de zwakste opponent en mede door enorm geblunder van de keepster werd het prijsschieten voor Oranje. Eerst kreeg Liz Rijsbergen na zwak ingrijpen van de goalie de bal precies voor haar voeten en vlak na rust kreeg ook Ziva Henry op vrijwel dezelfde manier een doelpunt in haar schoot geworpen.

Mooie goals

Er waren ook mooie goals, te beginnen die van Doris Boaduwa. De spits van Ghana kreeg iets te veel ruimte en schoot prachtig in de bovenhoek. Het antwoord was even later van Rijsbergen, die de marge met een poeier van afstand weer op twee bracht. Marit Auée bepaalde de eindstand vanaf de stip.

Met Nigeria treft Oranje in de volgende ronde ook de andere Afrikaanse deelnemer aan het WK in Costa Rica. Nigeria bleef dankzij drie kleine zeges Frankrijk voor in de groepsfase.