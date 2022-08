Tien doden bij explosie moskee Kabul, onder wie imam

Bij een explosie in een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker tien doden gevallen. Ook de imam van het gebedshuis kwam om. Daarnaast zijn er meer dan 27 mensen gewond geraakt, melden een ooggetuige en de politie aan persbureau AP.

De explosie gebeurde tijdens het avondgebed in de Siddiquiya-moskee in het noorden van de stad. Getuigen spreken van een krachtige ontploffing waardoor ruiten van gebouwen in de buurt sneuvelden.

De ooggetuige waarmee AP sprak zegt dat de aanslag is uitgevoerd door een zelfmoordterrorist. Volgens hem is de vermoorde geestelijke de prominente mullah Amir Mohammad Kabuli. Veiligheidstroepen onderzoeken het incident. De aanslag is nog niet opgeëist.

Vijf kinderen

Onder de gewonden zijn volgens de Italiaanse hulporganisatie Emergency vijf kinderen. Een Taliban-woordvoerder zei tegen persbureau Reuters dat het aantal doden nog kan oplopen. Hij zei verder dat de "daders binnenkort voor het gerecht zullen worden gebracht en gestraft".

Er worden geregeld aanslagen gepleegd in Afghanistan, meestal opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat. Vorige week eiste Islamitische Staat de verantwoordelijkheid op voor de moord op een prominente Taliban-geestelijke in Kabul. Afgelopen maand waren er nog meer aanslagen op religieuze leiders en explosies in andere plaatsen in Afghanistan.