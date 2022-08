Defect ruimtepak verstoort Russische ruimtewandeling

Cosmonauts Oleg Artemyev and Denis Matveev safely concluded their spacewalk at 1:54pm ET today after Artemyev's spacesuit displayed abnormal battery readings. More: https://t.co/M90zS7JZzD pic.twitter.com/MAolxUX7mO

De kosmonauten waren aan het werk om de (grotendeels in Nederland ontwikkelde) Europese robotarm ERA verder operationeel te maken. Ze installeerden twee camera's op de arm. Ze zouden ook een controlepaneel verplaatsen en een test uitvoeren met de ERA, maar daar kwam het niet meer van.

De ruimtewandeling had ruim 6 uur moeten duren, maar werd na 2,5 uur afgebroken door het technische euvel. Er was geen sprake van onmiddellijk gevaar voor Artemjev, maar als zijn pak zonder stroom was komen te zitten, had hij niet meer kunnen communiceren met de vluchtleiding en met de kosmonaut met wie hij de ruimtewandeling uitvoerde. Het werk aan de ERA wordt nu later uitgevoerd.

Er gaat niet vaak iets mis met de ruimtepakken in het ISS. In 2013 was er een potentieel fatale situatie toen een water uit een koelsysteem in het Amerikaanse pak van Luca Parmitano in zijn helm begon te lekken. De Italiaanse astronaut kon daardoor bijna niets meer zien horen en zeggen, maar wist toch tijdig de luchtsluis te bereiken.