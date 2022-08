Opluchting in Los Angeles: James verlengt bij Lakers voor 95 miljoen euro

Dat de superster nog twee seizoenen het shirt van de Lakers draagt, is geruststellend nieuws voor de fans. Na een voor het topteam dramatisch verlopen seizoen, waarin het geformeerde 'superteam' met Anthony Davis en Russell Westbrook faalde door de play-offs niet te bereiken, was er angst dat hun nummer 6 Los Angeles zou verlaten.

Maar 'King James' blijft. De Lakers trekken wel flink de portemonnee. James krijgt een 'maximaal contract', waarin hij in twee jaar omgerekend zo'n 95 miljoen euro aan salaris verdient. Daarmee komen de totale salarisinkomsten van de in Akron, Ohio geboren forward straks op 522 miljoen euro in 21 seizoenen basketballen in de Amerikaanse profcompetitie. Geen basketballer verdiende ooit meer.

Vorig jaar werd LeBron James volgens Forbes al de eerste basketballer ooit die één miljard dollar binnen harkte aan salaris en sponsordeals.

James speelt sinds 2018 bij de Lakers, nadat hij NBA-kampioen was geworden met Miami Heat (in 2012 en 2013) en Cleveland Cavaliers (2016). In 2020 pakte hij - toen de playoffs vanwege de coronacrisis in 'the bubble' in Disneyland Florida werden gespeeld - ook met de Lakers een kampioenschapsring.

Wachten op Bronny James

Menig basketballer houdt ermee op als hij 37 jaar oud is. Niet James. De hoofdrolspeler in de nieuwste Space Jam-film zei begin dit jaar dat hij op een dag met zijn oudste zoon Bronny James in de NBA wil spelen.