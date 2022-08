Oud-PSV-coach Schmidt met Benfica dicht bij Champions League na winst op Kiev

Drie maanden na zijn laatste wedstrijd als coach van PSV heeft Roger Schmidt de zaken prima op orde bij zijn nieuwe club Benfica. Na een goede start in de competitie zetten de Portugezen woensdagavond een grote stap richting het hoofdtoernooi van de Champions League.

In het eerste duel in de play-offs rekende Benfica uit met 2-0 af met Dinamo Kiev. Vanwege de oorlog in Oekraïne werd de wedstrijd gespeeld in het Poolse Lodz. Als gevolg van de Russische inval is Dinamo de afgelopen maanden vrijwel alle buitenlandse sterren kwijtgeraakt.

Neres geeft assist

Tegen Benfica stonden er daardoor tien Oekraïners in de basis. Hoewel de meeste van hen beschikken over redelijk wat internationale ervaring, waren ze vanaf het begin niet opgewassen tegen het elftal van Schmidt, die onder meer een basisplaats had ingeruimd voor David Neres.

De Braziliaanse vleugelspits vertrok in januari van Ajax naar Sjachtar Donetsk, Na het uitbreken van de oorlog vluchtte hij Oekraïne uit, zonder een wedstrijd voor de club te hebben gespeeld. Benfica pikte hem vervolgens op.