Oekraïne: Russen verplaatsen gevechtsvliegtuigen na reeks explosies Krim

De Russische luchtmacht is bezig gevechtsvliegtuigen en helikopters van de Krim naar het Russische vasteland te verplaatsen, in reactie op de recente explosies op het Oekraïense schiereiland, dat door Rusland is geannexeerd. Dat meldt de Oekraïense inlichtingendienst GUR. Er zouden zeker 24 vliegtuigen en 14 helikopters zijn verplaatst. Die informatie is niet onafhankelijk te verifiëren.

Gisteren ontplofte een munitiedepot in het noorden van de Krim, verderop werden een transformatorstation en een stuk spoor beschadigd. Ook bij een militaire basis bij de stad Simferopol waren rookpluimen te zien. Vorige week werd een luchtmachtbasis getroffen door explosies, waarbij een aantal gevechtsvliegtuigen werd vernietigd.

Oekraïne heeft de aanvallen tot nu toe niet opgeëist. CNN meldt op basis van een anonieme overheidsfunctionaris dat het land achter de explosies zit. In een intern overheidsdocument zou staan dat de aanvallen een zware klap hebben toegebracht aan de Russische militaire infrastructuur. Het zou betekenen dat Oekraïne dieper in vijandelijk gebied aanvallen kan uitoefenen dan werd aangenomen.

Rusland heeft de explosies op de vliegbasis afgedaan als een ongeluk. De ontploffing van het munitiedepot wordt wel toegeschreven aan "saboteurs".

Vandaag werd de commandant van de Zwarte Zeevloot, die gelegerd is op de Krim, vervangen, meldt het Russische staatspersbureau Ria Novosti. Een verklaring werd niet gegeven. Het is mogelijk een reactie op een aantal tegenslagen van de Russische strijdkrachten rond de Krim. Eerder werd het vlaggenschip de Moskva tot zinken werd gebracht.

Aanval op Charkov

Ook elders in Oekraïne gaat de oorlog door. Een buitenwijk van Charkov, de tweede stad van het land, werd vanavond onder vuur genomen. Daarbij zijn zeker zes doden en zestien gewonden gevallen, meldt de gouverneur van de regio. Ook in Avdiivka, nabij Donetsk, en aan het front bij Cherson zijn beschietingen en bombardementen gemeld.

De Oekraïense autoriteiten houden rekening met grootschalige Russische raketaanvallen tijdens de viering van de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag, die komende woensdag wordt gevierd. "Ze willen onze feestdag verpesten", zei presidentieel adviseur Arestovitsj vandaag. "Maar Oekraïne heeft ook de militaire middelen om terug te slaan."

Morgen brengt de Turkse president Erdogan voor het eerst een bezoek aan Oekraïne sinds het begin van de Russische invasie. Hij zal in Lviv spreken met de Oekraïense president Zelensky en secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties. Op de gespreksagenda staan onder meer de graandeal en de gevechtshandelingen rond de kerncentrale van Zaporizja.