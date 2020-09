Grote brand in haven Beiroet, die eerder werd getroffen door verwoestende explosie

In de haven van Beiroet woedt een grote brand. Volgens persbureau Reuters staat een opslagplaats voor olie en banden in brand. Boven de haven is een grote zwarte rookkolom te zien. Het leger heeft mensen in de omgeving opgeroepen om zo snel mogelijk te evacueren.

De opslagplaats ligt in het gebied dat op 4 augustus vrijwel volledig door een explosie werd verwoest. Daarbij kwamen bijna 200 mensen om, meer dan 6000 mensen raakten gewond en duizenden woningen en gebouwen werden verwoest.