Bol op imposante wijze naar Europese titel 400 meter: 'Deel 1 missie geslaagd'

Lieke Klaver, de tweede Nederlandse kandidaat voor eremetaal, kon geen rol spelen bij de verdeling van de medailles. De nummer vier van de onlangs gehouden WK in Eugene finishte als zesde in 50,56 seconden.

Het 22-jarige supertalent zegevierde met een Nederlands record in 49,44 seconden. Haar oude record stond sinds begin augustus op 49,75. Bol had voldoende macht in de benen om twee Poolse concurrentes op flinke achterstand te zetten. Zilver ging naar Natalia Kaczmarek in 49,94, brons was voor Anna Kielbasinska in 50,29.

Femke Bol heeft een missie in München. En deel 1 van haar missie bij de EK atletiek heeft ze woensdagavond afgevinkt. Bol won met overmacht de Europese titel op de 400 meter. Deel 2 van haar missie is de 400 meter horden later deze week, het zou een unieke dubbelslag zijn.

Bol gaat in München voor de unieke combinatie van winst op de 400 meter en de 400 meter horden. En als die missie slaagt, zou er in het weekeinde nog een toetje bij kunnen komen met mogelijk succes op de 4x400 meter.

Het is voor Bol haar eerste grote titel outdoor. Medailles op de WK en Olympische Spelen had ze al in bezit, maar een internationale seniorentitel nog niet. En de tweede in München kan ze eigenlijk ook niet missen. Op de race over 400 meter met hindernissen heeft ze in Europa amper tegenstand van niveau te duchten. Op de Europese ranglijst van dit jaar volgt de Noorse Line Kloster op ruim anderhalve seconde op de tweede plaats.

Poolse concurrentie

De concurrentie woensdagavond was zwaarder. Niet alleen van landgenote Klaver (50,18 als persoonlijk record), maar ook van Kaczmarek (49,86) en Kielbasinska (50,28). Klaver was echter beduidend minder dan op de WK, waar ze heel veel indruk maakte.

Op Bol stond geen maat in de finale. Dat ze in bloedvorm stak, was in de weken voor de EK al duidelijk geworden. Bij de WK in Eugene veroverde ze zilver op de 400 meter horden, ruim een week geleden bij de Diamond League in Chorzow dook ze als eerste Nederlandse vrouw op de 400 meter onder de grens van 50 seconden: 49,75.

Droom

Dat het nog harder kon, liet Bol in de eindstrijd zien. "Bizar", concludeerde ze zelf na het zien van haar winnende tijd. "Niet te geloven. Wauw, ik voelde me ook zo goed. Hiervan heb ik gedroomd."

Aan het Europese record hoeft ze voorlopig niet te denken. Dat stamt uit 1985. Marita Koch, product van een omstreden Oost-Duitse atletiekgeneratie die met doping opgroeide, liep destijds naar 47,60 seconden. Een onvoorstelbare tijd en niet toevallig ook nog steeds het wereldrecord.

Veel tijd om te genieten krijgt Bol niet. Donderdagochtend moet ze de halve finales lopen van de 400 meter horden. "Dat zal pittig worden, want ik denk dat ik een onrustige nacht ga hebben. Ik had hier een dik persoonlijk record nodig voor de titel. Deel 1 van mijn missie is geslaagd."