Opnieuw zeer grote brand bij houtverwerkingsbedrijf in Venray

Er woedt een zeer grote uitslaande brand bij een houtverwerkingsbedrijf in Venray. De brandweer is uitgerukt met groot materieel en verwacht dat het blussen uren gaat duren. Het is de tweede keer in een maand tijd dat de onderneming kampt met een zeer grote brand.

De hulpdiensten kregen rond 19.45 uur de eerste melding binnen. Aanvankelijk ging het om een middelbrand, maar later is opgeschaald naar zeer grote brand. Voor het ontstaan van het vuur hoorden omwonenden explosies, vermoedelijk vanuit het pand, meldt de Veiligheidsregio Noord-Limburg.

De rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio meldt dat er niemand in het pand aanwezig was en dat er geen gewonden zijn gevallen. Het is nog onduidelijk hoe het vuur is ontstaan.

Maand geleden ook explosies

Op 21 juli werd bedrijf Martens Eko ook getroffen door een zeer grote brand. Er was destijds eveneens sprake van explosies. Daarbij werd toen een gevel uit de achterzijde van het pand geblazen. De nieuwste brand woedt aan de andere kant van het pand.

Over de oorzaak van het eerste incident kon de woordvoerder van de veiligheidsregio geen nieuwe informatie geven: de huidige brand heeft de prioriteit.