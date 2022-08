Omwonenden willen hotel kopen om komst van azc in Albergen te voorkomen

Omwonenden van een hotel in Albergen, waar het kabinet asielzoekers wil huisvesten, gaan proberen het pand te kopen. Ze hopen zo te voorkomen dat de door het kabinet genoemde 150 tot 300 asielzoekers er in komen. Het pand zou al verkocht zijn aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), maar de omwonenden hopen dat die verkoop nog niet rond is.

Gisteren werd bekend dat het kabinet een vergunning wil verlenen voor het opvangen van asielzoekers in het hotel in Albergen, een dorp in de gemeente Tubbergen. De gemeente is daar fel op tegen en voelt zich overvallen door het besluit.

Kort na het besluit van het kabinet protesteerden vele tientallen mensen bij het hotel tegen de komst van het azc. Ook vandaag verzamelden zich daar aan het begin van de avond weer een grote groep. Hun protest verliep rustig.

'Voldoende financiële mogelijkheden onder bewoners'

"We zijn totaal overdonderd door het plan van de overheid om hier 150 tot 300 asielzoekers te huisvesten in 27 hotelkamers", zegt woordvoerder Hennie de Haan namens de omwonenden tegen RTV Oost. "Dat aantal staat in geen verhouding tot de 3500 mensen die hier in Albergen wonen."

De Haan, die zelf vlak bij het hotel woont, vertelt dat het de tegenstanders menens is: ze willen het hotel echt desnoods zelf kopen, als dat nodig is om een massale opvang van asielzoekers te voorkomen.

"We gaan uitzoeken of er al sprake is van een voldongen feit, of dat we zelf nog iets kunnen ondernemen door het pand zelf te kopen", zegt De Haan. "Ik weet niet of dat nog kan. Maar zo ja, dan zijn er voldoende financiële mogelijkheden onder de bewoners om daadwerkelijk het hotel over te nemen en er een andere bestemming aan te geven."

Albergen is niet tegen asielzoekers, aldus De Haan. In het verleden zijn volgens haar ook asielzoekers opgevangen en sommigen hebben een woning gekregen. Ook in het hotel zijn momenteel statushouders ondergebracht. Die gezinnen zijn in de afgelopen dagen uit het hotel gehaald en overplaatst, om hen niet te confronteren met mogelijke rellen bij het hotel.

Deze bewoners van Albergen zijn niet blij met het besluit van het kabinet, vertellen ze in onderstaande video: