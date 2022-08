Data NS-stakingen bekend, laatste op 31 augustus

Vakbonden FNV, VVMC en CNV hebben meer details bekendgemaakt over de aangekondigde staking van NS-personeel.

Het is de bedoeling dat medewerkers van het spoorbedrijf op 24 augustus het werk neerleggen in Noord-Nederland en op 26 augustus in het westen. Op respectievelijk 29 en 30 augustus volgen het noordwesten en Midden-Nederland. De staakperiode eindigt voorlopig in het oostelijk en zuidelijk deel van het land, waar NS-medewerkers op 31 augustus het werk neerleggen.

De stakingen duren steeds 24 uur, melden de vakbonden. De precieze locaties worden later bekendgemaakt.

Stukgelopen cao-onderhandelingen

De NS-werknemers leggen hun werk neer omdat de cao-onderhandelingen zijn stukgelopen. Vrijdag wees de NS een ultimatum van de bonden af. Die eisen onder meer een eenmalige uitkering van 600 euro bruto en een permanente maandelijkse loonsverhoging van 100 euro bruto.

NS vond die eisen te ver gaan, omdat het treinbedrijf vanwege de coronacrisis nog steeds in een moeilijke financiële situatie zit. "En de eisen van de bonden leiden tot een loonsverhoging van maar liefst 20 procent", aldus de directie.

De vakbonden zeggen dat er landelijke stakingen volgen als de NS-top niet ingaat op hun eisen. Waarschijnlijk leggen NS-medewerkers in de eerste week van september dan opnieuw het werk neer.