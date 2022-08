Meerkampster Vetter op medaillekoers bij EK, Bonevacia grijpt nét naast brons

Vetter kent een topseizoen met zilver op de WK in Eugene, met een fors Nederlands record (6.867 punten). Ze besloot daarna ook af te reizen naar München om daar opnieuw de strijd aan te gaan met de Belgische wereldkampioene Nafi Thiam. Het tweede onderdeel, hoogspringen, viel echter woensdagmorgen met 1,71 meter zwaar tegen. In de avonduren herstelde ze zich bij het kogelstoten (15,68 meter) en de 200 meter (24,01). Twijfels "Ik heb na de WK wel even getwijfeld of ik wel zou moeten gaan. Het herstel van mijn lichaam duurde zo lang. Na het hoogspringen baalde ik enorm, maar na de eerste dag is een medaille weer mogelijk. We zien het donderdag wel, ik wil er van genieten", zei Vetter na het vierde onderdeel.

"Zo goed als de meerkamp bij de WK gaat dit niet worden. Mijn lichaam voelt niet top, maar het is mooi hier mee te doen. Er zijn veel Nederlanders en mijn familie is er. Het doel is een medaille en een feestje", lachte Vetter, die twee Belgische concurrentes voor zich heeft. Thiam leidt met 4063 punten. Noor Vits staat tweede met 3.849 punten. Vetter heeft 3.824 punten. Achtduizendste Bonevacia Liemarvin Bonevacia miste op achtduizendste van een tel een medaille op de 400 meter. De Nederlander, die op de WK individueel de finale miste maar wel zilver won met de gemengde estafetteploeg op de 4x400 meter, vocht tot de laatste meter maar finishte als vierde. Met 45,17 seconden liep hij zijn beste seizoentijd, maar de Brit Alex Haycock-Wilson (die ook 45,17 achter zijn naam kreeg) bleek volgens de computer net iets sneller.

Liemarvin Bonevacia (tweede van rechts) in de EK-finale van de 400 meter - Reuters

"Dit is frustrerend, maar ik heb mijn best gedaan. Ik probeerde nog die derde plaats te pakken, maar dat lukte net niet", stelde Bonevacia na zijn race. De Brit Matthew Hudson-Smith veroverde de Europese titel met 44,53 seconden. Zilver was voor de verrassende Zwitser Ricky Petrucciani, die een geweldige eindsprint in huis had. Smet niet naar hordenfinale Koen Smet liep de finale van de 110 meter horden mis. De 30-jarige Nederlander kwam in München tijdens zijn race in de halve finales niet verder dan de zevende en laatste plaats.