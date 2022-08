Schip botst op brug bij Rilland en vaart stuurhut kapot

Op het Schelde-Rijnkanaal in Zeeland is vanavond een binnenvaartschip met zijn stuurhut tegen een brug gevaren. De bemanning bleef ongedeerd, maar de stuurhut is grotendeels weggevaagd.

De politie onderzoekt de oorzaak van de aanvaring. De schade aan de Bathse brug is volgens Rijkswaterstaat gering. De scheepvaart heeft weinig last gehad van het ongeluk.

Het binnenvaartschip is de 135 meter lange en zo'n 18 meter brede Southford. Het schip vaart onder Nederlandse vlag en was onderweg vanuit Antwerpen.