Vluchtelingenwerk dagvaardt staat: 'Opvang moet op 1 oktober aan wet voldoen'

Vluchtelingenwerk Nederland eist van de Staat dat de opvang voor alle asielzoekers uiterlijk op 1 oktober aan de wettelijke minimumeisen voldoet. Dat staat in de dagvaarding die vanmiddag namens Stichting Vluchtelingenwerk Nederland naar het COA en de staat is verstuurd.

"Dit is een opvangcrisis zonder vluchtelingencrisis. Er is geen sprake van overmacht, maar van jarenlang falend beleid", zegt voorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland Frank Candel. "De wettelijke minimumeisen zijn er om de ondergrens te markeren als het moeilijk wordt. Maar de opvang zakt nu structureel door de humanitaire ondergrens."

Candel zegt dat er daarom met "pijn in het hart" een kort geding is aangespannen. "Dit doen we ook voor alle medewerkers in de asielketen voor wie de situatie onwerkbaar is geworden."

Eisen van Vluchtelingenwerk

Volgens de eis van Vluchtelingenwerk moet de opvang voor alle asielzoekers en statushouders uiterlijk op 1 oktober aan de volgende voorwaarden voldoen:

Dag en nacht toegang tot drinkwater;

Enige mate van privacy door een afgesloten slaapkamer voor gezinnen of groepen van maximaal zes personen;

Toegang krijgen tot douches en toiletten;

Genoeg maaltijden;

Toegang tot nodige gezondheidszorg;

Toegang tot onderwijs en speelvoorzieningen voor kinderen.

De vluchtelingenorganisatie zegt dat ze (hoog)zwangere vrouwen en ernstig zieke asielzoekers aantrof in tenten en gymzalen. Daarom eist de organisatie dat elke asielzoeker per direct (en dus niet per 1 oktober) een medische screening krijgt voor die wordt overgeplaatst naar een (crisis)noodopvang.

Plan voor langere termijn

In de dagvaarding zegt Vluchtelingenwerk dat de problemen rond de opvang voorkomen hadden kunnen worden. Formeel kunnen gemeenten verzoeken van de Staat voor opvang naast zich neerleggen. Maar staatssecretaris Van der Burg (Asiel) kan gemeenten op korte termijn alsnog verantwoordelijk kan maken voor opvang, aldus Vluchtelingenwerk.

"Bijvoorbeeld door zich te beroepen op het staatsnoodrecht, een spoedwet te maken en het inzetten van leegstaande kazernes, kantoorpanden en andere panden van het Rijksvastgoedbedrijf." Ook tijdelijke huisvesting in hotels, recreatiewoningen en vakantieparken, en het uitbreiden van de mogelijkheden voor asielzoekers om tijdelijk bij familie te logeren worden genoemd.

"Ook laat de staatssecretaris na om een concreet plan voor de langere termijn uit te werken. Hier vragen gemeenten al langer om. Hiermee kan hij gemeenten overtuigen om nog één keer de schouders eronder te zetten", klinkt het.