Kabinet en coalitie bespreken morgenavond hoofdpijndossiers in Catshuis

De top van het kabinet en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen komen morgenavond bijeen in het Catshuis. Ze bespreken daar een aantal actuele hoofdpijndossiers, zoals de koopkracht, stikstof en de opvang van asielzoekers. Dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van de Telegraaf. Volgens de ingewijden stond het overleg al langer gepland. Namens het kabinet zijn premier Rutte en de vicepremiers Kaag, Hoekstra en Schouten aanwezig in het Catshuis. Vrijdag komt de ministerraad weer voor het eerst bijeen na de zomervakantie. 'Voorgekookt' Dit soort overleggen tussen kabinet en coalitiefracties vonden tijdens de vorige kabinetsperiode wekelijks plaats, maar VVD, D66, CDA en ChristenUnie spraken in de laatste formatie af met die traditie te breken. De kritiek was dat veel besluiten in dat overleg werden 'voorgekookt'. Rutte IV moet verschillende crises het hoofd bieden. Door de stijgende inflatie en de hoge energieprijzen komen veel huishoudens in financiële problemen. Die groep is zo groot dat extra steunmaatregelen miljarden zullen kosten. Wat betekent het inflatiecijfer precies, en kunnen we er iets aan doen? Bekijk het in deze video:

Je voelt de inflatie duidelijk in je portemonnee, maar hoe moet je precies kijken naar de inflatiecijfers? Een korte uitleg. - NOS

De komende weken moet de begroting voor volgend jaar worden vastgesteld. Gisteren herhaalde het kabinet de oproep aan de werkgevers om de lonen te verhogen, maar ook het kabinet zal over de brug moeten komen om de koopkracht op peil te houden. Remkes Ook de impasse in de stikstofdiscussie staat morgenavond op de agenda in het Catshuis. Oud-minister Remkes houdt op dit moment gesprekken met diverse organisaties om tot een oplossing te komen. Binnen de coalitiepartijen maken vooral VVD, CDA en ChristenUnie zich zorgen over de gevolgen voor de boeren. Wat is stikstof en waarom is het een probleem?

Al jaren gaat het in Nederland over stikstof. Niet alleen in de politiek, maar ook bij boeren, fabrieken, ga zo maar door. Maar waar hebben ze het dan eigenlijk over? Wat is stikstof en waarom zien veel mensen het de laatste jaren als probleem? - NOS

Ten slotte praten kabinet en coalitie over de haperende opvang van asielzoekers. Staatssecretaris Van der Burg van Asielzaken zag deze week geen andere mogelijkheid dan gemeenten desnoods te dwingen tot opvang. Bij de gemeenten en in Van der Burgs eigen partij, de VVD, heeft dat tot veel onbegrip en boosheid geleid. Het Catshuis is officieel de ambtswoning van de minister-president, maar Rutte maakt daar geen gebruik van. Het landhuis tussen Den Haag en Scheveningen wordt vooral gebruikt voor ontvangsten en besloten overleggen. Zo werd er de afgelopen jaren regelmatig door het kabinet met deskundigen gesproken over de aanpak van corona.