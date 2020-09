Bewoners Lesbos blokkeren weg Moria: 'Dit moet het einde zijn van dit kamp'

"Er waren tussen de vijftig en honderd Grieken", zegt NOS-redacteur Heleen D'Haens. "Zij blokkeerden de weg en zeiden: 'Dit moet echt het einde zijn van dit kamp'. Ze zeggen dat ze veel last ondervinden van het kamp: er is verhoogde misdaad, er wordt veel gestolen."

Volgens de demonstranten moet dit het signaal zijn dat de mensen uit het kamp ergens anders heen worden gebracht. "Die mensen willen hier niet zijn en wij willen ze hier niet hebben."

De wegblokkade maakt het voor ngo's lastig om de mensen te bereiken die nog in het vrijwel volledig afgebrande kamp verblijven. "Ngo's zijn daar ook heel boos over", zegt D'Haens. Artsen zonder Grenzen zegt dat haar kliniek net buiten Moria door wegblokkades vanochtend niet te bereiken was.