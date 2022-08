Na hitte en droogte nu wateroverlast in grote delen Noord- en Oost-Nederland

Verschillende plekken in het noorden en oosten van Nederland hebben te maken met wateroverlast als gevolg van de regenbuien die over het land trekken. Zo heeft een hoosbui in het Overijsselse Hardenberg tot wateroverlast geleid. RTV Oost schrijft dat in één van de ondergelopen straten het water ook enkele woningen binnenliep. In het dorp Bergentheim viel binnen een half uur zo'n 19 millimeter regen. De brandweer heeft er enkele straten moeten afzetten vanwege de wateroverlast. Op meerdere plekken in het land stonden straten vol water, zoals hier in Hardenberg en Beilen:

Verschillende plekken in het noordoosten van Nederland hebben te maken met wateroverlast door de regenbuien die over het land trekken. In Hardenberg liepen enkele straten onder. In één daarvan liep het water ook enkele woningen binnen. - NOS

Ook in het Drentse Noordscheschut zette een korte hoosbui een een aantal straten blank, meldt RTV Drenthe. Daarbij staan in de dorpen Beilen en Elim enkele straten onder water.

Te fanatiek regendans gedanst. Dorpsstraat weer Dwarsgat. En niet alleen Dorpsstraat, ook Perebomenweg, Langewijk en meer.#Hierkomikweg#trotsopElim toch wel.#regen pic.twitter.com/ThNT1V4F7d — Roelof Koops (@RoelofKoops) August 17, 2022