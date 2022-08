India beloofde onderdak aan Rohingya-vluchtelingen, maar trok dat snel weer in

Een paar uur nadat een Indiase minister had aangekondigd dat het land appartementen in New Delhi zou geven aan Rohingya- vluchtelingen, werd deze aankondiging ontkend door het Indiase Ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens Human Rights Watch verblijven er momenteel 40.000 Rohingya-vluchtelingen in het land, die de regering van premier Modi eerder nog wilde uitzetten.

De Indiase minister van Huisvesting schreef vandaag op Twitter dat de "baanbrekende beslissing" was genomen dat alle Rohingya- vluchtelingen in het land een appartement, basisvoorzieningen en non-stop beveiliging zullen ontvangen.

Ongeveer zeven uur later berichtte het ministerie van Binnenlandse Zaken echter dat hier geen plannen voor zijn en dat "illegale Rohingya-vluchtelingen op hun huidige plek zullen blijven tot zij gedeporteerd worden".

Deze Indiase journalist heeft de twee twitterberichten vastgelegd: