Onderzoekers willen uitgestorven Tasmaanse tijger weer tot leven wekken

Het ecosysteem van Tasmanië is in honderd jaar tijd nauwelijks veranderd, en daarom denken de Australisch-Amerikaanse onderzoekers dat hun project kans van slagen heeft: er zijn bijvoorbeeld nog genoeg prooien voor de buidelwolf en er is voldoende ruimte voor het dier.

Oorspronkelijk kwam de Tasmaanse tijger volop voor in Australië en op Nieuw-Guinea, maar in de afgelopen eeuwen was er alleen op Tasmanië nog een buidelwolfpopulatie. Daar verdween het dier uiteindelijk ook, doordat boeren op de Tasmaanse tijger joegen om hun schapen te beschermen.

Bovendien is de vraag of, als alles lukt, het gecreëerde organisme echt een Tasmaanse tijger is zoals die tot begin vorige eeuw leefde. "Je hebt dan iets waarvan wij denken dat het een Tasmaanse tijger zou moeten zijn, maar er zijn meer dingen die een dier maken dan alleen zijn dna", legt Van der Mije uit. Als voorbeelden noemt hij de omgeving van het dier en de dingen die hij van zijn ouders leert, zoals jagen.

Bezwaren

Ondertussen uiten meerdere internationale wetenschappers kritiek op het Australisch-Amerikaanse project. Zo noemt universitair hoofddocent Jeremy Austin van het Australische centrum voor oeroud dna de zogeheten de-extinctie - het terugdraaien van een uitsterving - een "sprookjeswetenschap". In The Sydney Morning Herald zegt hij dat het project volgens hem gaat om media-aandacht en minder over serieuze wetenschap.

Steven van der Mije van Naturalis vindt het onderzoek van de Australiërs en Amerikanen vanuit wetenschappelijk oogpunt juist wel interessant. "Maar ik weet niet of je misschien moet ophouden als je bijvoorbeeld een klompje van zestien cellen hebt, want feitelijk ben je toch met dierproeven bezig. Ethisch zou dat een juiste keuze kunnen zijn, dat je weet: deze techniek werkt. Tegelijkertijd weet je ook: als zestien cellen lukken, is er altijd iemand die verder wil gaan."

Van der Mije heeft ook een fundamenteler bezwaar. Volgens hem kan er beter worden geïnvesteerd in het beschermen van diersoorten die nog leven, maar die wel met uitsterven worden bedreigd. "Je moet uitkijken dat je niet gaat denken: ach, als ze weg zijn, dan maken we ze gewoon opnieuw."

Mammoet

Het is overigens niet voor het eerst dat wordt geprobeerd om een uitgestorven dier terug te brengen: dna van de Tasmaanse tijger werd al eens (zonder succes) gekloond. Hetzelfde gebeurde begin deze eeuw met de uitgestorven Pyrenese steenbok. Uiteindelijk werd van die laatste soort één nieuw exemplaar geboren, maar die stierf al snel wegens ademhalingsproblemen.

Wetenschappers onderzoeken momenteel ook of de wolharige mammoet kan terugkeren. Het NOS Jeugdjournaal maakte daar vorig jaar deze video over: