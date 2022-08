Leeft uitgestorven Tasmaanse tijger straks weer? Onderzoekers hopen van wel

Amerikaanse en Australische onderzoekers gaan proberen de uitgestorven Tasmaanse tijger weer tot leven te wekken, bijna honderd jaar na de dood van het laatste exemplaar. Hoofdonderzoeker Andrew Pask van de universiteit van Melbourne hoopt dat het onderzoeksteam over tien jaar een Tasmaanse babytijger kan presenteren. Met het project zijn miljoenen Australische dollars gemoeid. De laatste Tasmaanse tijger, ook wel buidelwolf genoemd, stierf in 1936 in een dierentuin op Tasmanië. Het dier dankt zijn naam aan de strepen op zijn rug, maar behoort tot de orde van de roofbuideldieren en is geen katachtige. De Amerikaans-Australische onderzoekers zijn van plan stamcellen af te nemen van een buideldiersoort met vergelijkbaar dna, waarna ze met gentechnologie de eigenschappen van de Tasmaanse tijger in die stamcellen brengen. Het dna van de buidelwolf is bewaard gebleven. Knippen en plakken Steven van der Mije van natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden legt uit hoe dat werkt: "Het is platgezegd een kwestie van knippen en plakken. Een groot deel van het donor-dna zal overeenkomen met dat van de Tasmaanse tijger, maar er zijn ook verschillen. Die moet je uit het donor-dna knippen en vervangen door de corresponderende stukjes van de buidelwolf." Volgens Van der Mije is dat proces met de huidige techniek redelijk haalbaar, hoewel het wel tijdrovend is. "De uitdaging zit hem vooral in de vervolgstappen. Hoe maak je van één cel twee cellen, en dan vier, acht, zestien cellen. De cel moet echt uitgroeien tot een organisme, en dan moet je nog een dier vinden waarin je het embryo terugplaatst. Dat is wel een ingewikkelde fase."

Uitgestorven Oorspronkelijk kwam de Tasmaanse tijger volop voor in Australië en op Nieuw-Guinea, maar in de afgelopen eeuwen was er alleen op Tasmanië nog een buidelwolfpopulatie. Daar verdween het dier uiteindelijk ook, doordat boeren op de Tasmaanse tijger joegen om hun schapen te beschermen. Het ecosysteem van Tasmanië is in honderd jaar tijd nauwelijks veranderd, en daarom denken de Australisch-Amerikaanse onderzoekers dat hun project kans van slagen heeft: er zijn bijvoorbeeld nog genoeg prooien voor de buidelwolf en er is voldoende ruimte voor het dier.