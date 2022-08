Bissegger klopt bij EK tijdrijden de titelverdediger én de wereldkampioen

Stefan Bissegger heeft verrassend de Europese titel tijdrijden voor zich opgeëist. De 23-jarige Zwitser was op het traject over 24 kilometer in Fürstenfeldbruck, nabij München, een halve seconde sneller dan zijn vijf jaar oudere landgenoot Stefan Küng, die de afgelopen twee edities op zijn naam had geschreven.

Wereldkampioen Filippo Ganna moest genoegen nemen met het brons. De Italiaan gaf negen tellen toe op de tijd van Bissegger, die met een gemiddelde snelheid van 53,1 kilometer per uur over het parcours snelde.

Van Emden negende

Jos van Emden was de enige Nederlandse deelnemer aan de wedstrijd, waar erkende toppers in de race tegen de klok als Tadej Pogacar, Wout van Aert en olympisch kampioen Primoz Roglic ontbraken.

De 37-jarige coureur, die 1.21 minuut langzamer was dan de winnaar, vond zich in de eindrangschikking terug op de negende plaats.