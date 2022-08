Hoofdredacteur Linda begrijpt kritiek op 'weinig inclusieve' coverfoto

Hoofdredacteur Karin Swerink van de Linda heeft begrip voor de kritiek op de laatste editie van het blad. Het tijdschrift staat deze maand in het teken van borsten, onder meer met een cover vol bekende vrouwen die topless poseren, om zo de vrouwenborst te normaliseren. Critici vinden dat de selectie vrouwen niet representatief en inclusief genoeg is.

Zo schreef journalist en fotograaf Tatjana Almuli op Instagram dat er geen dikke vrouwen of vrouwen met grote of geamputeerde borsten te zien zijn. Een van de meeste gelikete reacties op het Instagrambericht van de foto is: "Vermoeiend dat er geen plus- of zelfs midsize persoon te bekennen is".

"Als ik naar de cover kijk, snap ik wat mensen bedoelen, naast alle enthousiaste reacties", reageerde Swerink in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. "We hebben alleen invloed op mensen die 'ja' zeggen, maar niet op mensen die 'nee' zeggen. Daar hebben we respect voor, ik ga niemand aan de haren erbij trekken."

Ze is toch tevreden over het nummer. "In het nummer zie je heel veel verschillende borsten."

Geraldine Kemper

Eén van de gefotografeerde vrouwen, presentatrice Geraldine Kemper, erkent dat het themanummer niet inclusief genoeg is. "Ik besef dat ik daar eerder over heb mogen nadenken", schrijft zij op Instagram. "Als je alle vrouwen wil aanspreken, moet je er ook voor zorgen dat alle vrouwen zich in de cover kunnen vinden."

Redactiechef Rianne Meijer werd op Twitter overspoeld met reacties op het themanummer. Zij heeft haar Twitteraccount offline gehaald. Haar vriend heeft zijn Twitteraccount afgeschermd, nadat hij had getwitterd dat hij blij is met de "goed geslaagde tettenfoto's" in het tijdschrift van zijn partner.

Hard nodig

Het themanummer is volgens hoofdredacteur Swerink hard nodig, omdat de maatschappij verpreutst. "Je wordt als vrouw onaardig bejegend als je borstvoeding geeft in het openbaar of een zichtbaar decolleté draagt. En op sociale media wordt een vrouwentepel gecensureerd, maar een mannentepel niet."

Daarom is het belangrijk om borsten te tonen in het blad, zegt ze. "Als je nooit meer gewone borsten ziet, dan weet je niet meer wat het is en kijk je er verkeerd naar." Op de coverfoto worden desondanks de tepels met de handen bedekt, omdat de foto anders niet op sociale media kan worden geplaatst, aldus Swerink. "We hebben ons dus geconformeerd aan de norm zodat we onze boodschap kunnen overbrengen."

In het tijdschrift worden BN'ers geïnterviewd over onzekerheid en intimiteit. Ook zijn er verschillende reportages te lezen over de omgang met borsten, bijvoorbeeld over borstvoeding.