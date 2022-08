Steenbergen sluit succesvol EK af met zevende medaille: brons op 4x100 wisselslag

De vier zwommen naar een tijd van 3.57,36. Zweden, met zwemvedette Sarah Sjöström, pakte het goud in een tijd van 3.55,25. Zilver was er voor Frankrijk (3.56,36).

Op het voor Nederland laatste nummer bij de EK zwemmen in Rome, de 4x100 meter wisselslag, hebben Kira Toussaint, Tes Schouten, Maaike de Waard en Marrit Steenbergen een bronzen medaille veroverd. Voor Steenbergen was het al de zevende medaille dit toernooi.

Nadat Toussaint (rug), Schouten (school) en De Waard (vlinder) hadden gezwommen, was er nog wat werk aan de winkel: Nederland lag vierde en het gat met Italië was groot.

Steenbergen wist er in de laatste 100 meter nog een flinke eindsprint uit te halen en zwom zo Oranje naar het brons. Die medaille brengt de oogst voor Nederland bij de EK in Rome op liefst elf medailles: 4x goud, 1x zilver en 6x brons.

Zwemkoningin Steenbergen

Zwemkoningin Steenbergen had daar met zeven medailles een zeer groot aandeel in. Eerder zwom de 22-jarige al naar individueel goud op de 100 en 200 meter vrije slag en pakte ze als onderdeel van de Oranje-estafetteploeg de Europese titel op de 4x200 meter vrije slag en de gemengde 4x100 meter wisselslag. Ook was er nog brons op de 4x100 meter vrije slag.

De jonge zwemster is de vierde vrouw ooit die zeven medailles bij elkaar zwemt tijdens een Europees kampioenschap. Ze voegt zich in een mooi rijtje zwemsters: Sjostrom (7 medailles in 2014), de Duitse Franziska van Almsick (7 medailles in 1995) en Française Laure Manaudou (7 medailles in 2006).