Steenbergen sluit succesvol EK af met zevende medaille: brons 4x100 wisselslag

Steenbergen wist er in de laatste 100 meter nog een flinke eindsprint uit te halen en zwom zo Oranje naar het brons. Die medaille brengt de oogst voor Nederland bij de EK in Rome op liefst elf medailles: vier keer goud, een keer zilver en zes keer brons.

Nadat Toussaint (rugslag), Schouten (schoolslag) en De Waard (vlinderslag) hadden gezwommen, was er nog werk aan de winkel: Nederland lag vierde en het gat met nummer drie Italië was groot.

De vier zwommen naar een tijd van 3.57,36. Zweden, met zwemvedette Sarah Sjöström, pakte het goud in een tijd van 3.55,25. Zilver was er voor Frankrijk (3.56,36).

Op het voor Nederland laatste nummer bij de EK zwemmen in Rome, de 4x100 meter wisselslag, hebben Kira Toussaint, Tes Schouten, Maaike de Waard en Marrit Steenbergen een bronzen medaille veroverd. Voor Steenbergen was het al de zevende medaille dit toernooi.

Zwemkoningin Steenbergen eindigt dus op zeven medailles. Eerder zwom de 22-jarige al naar individueel goud op de 100 en 200 meter vrije slag en pakte ze als onderdeel van de Oranje-estafetteploeg de Europese titel op de 4x200 meter vrije slag en de gemengde 4x100 meter wisselslag. De 200 meter wisselslag leverde individueel zilver op, terwijl er nog brons was op de 4x100 meter vrije slag.

De jonge zwemster is de vierde vrouw ooit die zeven medailles bij elkaar zwemt tijdens een Europees kampioenschap. Sjostrom (zeven medailles in 2014), de Duitse Franziska van Almsick (zeven medailles in 1995) en de Française Laure Manaudou (zeven medailles in 2006) gingen haar voor.

De Boer zesde in finale 50 vrij

Thom de Boer werd op de slotdag van de EK zesde in de finale van de 50 meter vrije slag. In Rome zwom de 30-jarige Nederlander naar een tijd van 21,90.

"Mijn langzaamste tijd van deze twee dagen, jammer", reageerde De Boer teleurgesteld na afloop. "Ik heb gewoon een heel hoog niveau, dat laat ik vaak zien. Maar ik wil wel een keer een medaille winnen."