Steenbergen sluit succesvol EK af met zevende medaille: brons op 4x100 wisselslag

Thom de Boer werd op de slotdag van de EK zesde in de finale van de 50 meter vrije slag. In Rome zwom de 30-jarige Nederlander naar een tijd van 21,90.

Thom de Boer is teleurgesteld na zijn EK-finale op de 50 meter vrije slag. "Ik heb gewoon een heel hoog niveau, dat laat ik vaak zien. Maar ik wil wel een keer een medaille winnen." - NOS

De Brit Benjamin Proud pakte het goud, hij tikte aan in 21,58 seconden, op de voet gevolgd door de Italiaan Leonardo Deplano (21,60) en Kristian Gkolomeev uit Griekenland (21,70).

