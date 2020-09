750 euro boete voor man die premier Rutte op Twitter met de dood bedreigde

Een man uit Tilburg moet een boete van 750 euro betalen omdat hij premier Rutte en minister Hugo de Jonge met de dood heeft bedreigd. Ook moet de 55-jarige Dion van B. een excuusbrief schrijven.

B. is het niet eens met de coronamaatregelen en plaatste daarom op Twitter verschillende tweets gericht aan de premier en de minister. Op 15 juni schreef hij onder meer "Het land gaat naar de klote. Het wordt tijd voor een kogel voor het hele kabinet en vooral voor @MinPres en @hugodejonge".

"Ik had het zo niet moeten verwoorden", zegt Dion van B. vandaag tegen de kantonrechter. "Maar mijn mening over het coronabeleid blijft hetzelfde." Zijn advocaat zegt dat de berichten geen dreigementen waren. "Het is vrijheid van meningsuiting. Het kabinet moet vallen, bedoelde meneer."

Bommen

De rechtbank ziet het anders. "Ik vind het hartstikke bedreigend", concludeert de kantonrechter. "Er stonden zelfs symbolen van bommen in de berichten. Dit gaat gewoon veel te ver."

Omroep Brabant schrijft dat de officier van justitie eigenlijk een werkstraf wilde eisen, maar omdat de Tilburger last heeft van een hernia was dat geen optie. Daarom was de strafeis 1500 euro boete en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Uiteindelijk moet de man nu dus 750 euro betalen en een excuusbrief schrijven.