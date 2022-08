Toch beperkt aantal fans welkom bij ADO Den Haag, na rellen eind mei

Relschoppers bekogelden de politie met stenen en vuurwerk. De politie zetten paarden en honden in. - NOS

Na de ongeregeldheden in mei concludeerde een onderzoeksbureau dat de veiligheid bij ADO te wensen overliet. De club heeft inmiddels een aantal maatregelen genomen en die zijn voor de lokale driehoek van politie, OM en gemeente voldoende om weer fans toe te laten.

Daarbij wordt niet het hele stadion opengesteld; alleen het hoofdgebouw de Aad Mansveldtribune en de Haaglandentribune zijn weer open voor publiek. Sponsoren kunnen daarnaast gebruikmaken van hun skybox.

Club hoopte op meer

ADO Den Haag respecteert het besluit, maar had op meer gehoopt. "De lokale driehoek wil echter geen enkel risico op herhaling nemen en in dat kader is dit het enige acceptabele alternatief", aldus de club.

Burgemeester Van Zanen schrijft aan de gemeenteraad dat het een eerste stap is naar wedstrijden "met een maximaal uit- en thuispubliek".