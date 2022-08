AZ denkt tegen 'typisch Portugees' Gil Vicente niet aan Nederlands belang

Of hij weleens van de term coëfficiëntenpolonaise had gehoord? AZ-middenvelder Tijjani Reijnders moest even lachen na die vraag, op een persconferentie daags voor het Conference League-duel met Gil Vicente. "Nee, van de polonaise heb ik nog nooit gehoord. Van de lijst zeker wel." Het treffen tussen AZ en Gil Vicente, die strijden om een ticket voor de groepsfase van de Conference League, is in bredere zin ook een clash tussen Nederland en Portugal, twee directe concurrenten op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Aan de hand van deze ranglijst wordt bepaald hoeveel startbewijzen elk land krijgt voor de Europese toernooien. 'Prioriteit nummer één' Vooral door de uitstekende prestaties in het vorige seizoen staat Nederland momenteel zesde, net boven Portugal. Als het die plek dit seizoen vasthoudt, heeft Nederland vanaf het seizoen 2024/2025 recht op een tweede rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League. Bekijk hieronder de huidige tussenstand op de UEFA-coëfficiëntenlijst, die wordt berekend aan de hand van de Europese resultaten van alle clubs. Nederland staat momenteel zesde en haalde dit seizoen tot dusver ruim twee punten binnen.

De tussenstand op de UEFA-coëfficiëntenlijst - NOS

Dat zou dus betekenen dat op termijn niet alleen de kampioen, maar ook de nummer twee van de eredivisie verzekerd is van directe deelname aan het miljardenbal. Zo kan AZ het Nederlandse voetbal als geheel een dienst bewijzen door Gil Vicente uit te schakelen. "We kunnen dus zeker goede zaken doen", concludeerde Reijnders, voordat zijn trainer benadrukte dat het AZ toch in de eerste plaats gaat om het eigen sportieve succes. "Voor ons is het halen van de groepsfase prioriteit nummer één", zei Pascal Jansen.

AZ-coach Pascal Jansen blikt vooruit op het Conference League-voorrondeduel tussen AZ en Gil Vicente. Hij denkt daarbij niet aan de coëfficiëntenstrijd tussen Nederland en Portugal. - NOS

Gil Vicente eindigde afgelopen seizoen als vijfde in de Portugese competitie en schakelde in de derde voorronde van de Conference League FC Riga uit Letland uit. "De voetbalopvatting is typisch Portugees", weet Jansen. "Aan de bal zijn het technisch vaardige spelers, die kort kunnen combineren." 'Niet tijdrekken' Onder 'typisch Portugees' zou je ook kunnen verstaan dat de spelers van Gil Vicente de kunst beheersen van het ontregelen van de tegenstander. "We moeten zorgen dat ze niet de mogelijkheid krijgen om tijd te kunnen rekken", aldus Reijnders, die vorige week in het thuisduel met Dundee United (7-0) twee keer scoorde. En dan, als AZ erin slaagt om zich over twee wedstrijden van de Portugezen te ontdoen, kan het Nederlandse voetbal een klein feestje vieren. "Als we de poulefase halen, komt er wel een kleine polonaise van het team", lachte Reijnders.