Noren halen 20.000 euro op voor standbeeld afgemaakte walrus Freya

In Noorwegen heeft een inzamelingsactie voor het oprichten van een standbeeld van de afgemaakte walrus Freya meer dan het streefbedrag van 200.000 kronen (ruim 20.000 euro) opgebracht. Dat geld is bijeengebracht door ruim 1300 mensen.

Initiatiefnemer Hans Erik Holm zegt op de crowdfundpagina dat een standbeeld van de gedode walrus duidelijk moet maken "dat we de natuur niet altijd kunnen of moeten doden en verwijderen als deze ons in de weg staat".

De Noorse autoriteiten lieten de rondzwervende walrus afgelopen weekend doden. Het dier was volgens de overheidsdienst voor visserij een te groot gevaar geworden voor mensen. Freya was eerder ook gesignaleerd in Nederland, Schotland en Zweden.

De walrus trok in de haven van Oslo veel bekijks. De autoriteiten hadden al gezegd dat het dier zou worden afgemaakt als mensen niet genoeg afstand zouden houden. Het zou gestrest kunnen raken en daardoor mensen kunnen aanvallen.

Beelden van Freya: