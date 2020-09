Dartsbond BDO, bekend van de ooit zo mooie Embassy, houdt op te bestaan

De afgelopen maanden keerden ook de regionale bonden in Engeland de BDO de rug toe, om zich aan te sluiten bij de concurrerende organisatie UKDA. Feitelijk was de ooit zo roemruchte BDO niets meer dan een lege huls toen deze week ook de laatste regio's die overstap maakten.

Het laatste BDO World Darts Championship was in januari van dit jaar nog maar een magere afspiegeling van wat het ooit was. Een sfeerloos evenement, met de laagste prijzenpot in dertig jaar.

De Britse dartsbond BDO houdt na ruim 47 jaar op te bestaan. De bond die met de Embassy in de Lake Side Country Club ooit het mooiste en meest prestigieuze darttoernooi ter wereld organiseerde, verkeerde financieel al een tijd in zwaar weer.

Nadat in de eigen berichtgeving maandenlang werd ontkend dat het einde in zicht was, laat de British Darts Organisation nu weten dat het doek gevallen is.

Lakeside, de locatie waar de Embassy werd gehouden, wordt nog steeds gezien als The Home of Darts. Raymond van Barneveld won er vier keer, toen het toernooi nog de status had van een wereldkampioenschap. Jelle Klaasen toonde zich er in 2006 de sterkste van een toen nog sterk deelnemersveld. In 2012, toen Christian Kist de titel opeiste, was dat veld al danig uitgedund.