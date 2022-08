Van der Burg over gedwongen azc Albergen: kiezen tussen hoofdpijn en buikpijn

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) vindt dat het kabinet bij het passeren van de gemeente Tubbergen bij de vestiging van een asielzoekerscentrum heeft moeten "kiezen tussen hoofdpijn en buikpijn". Gisteren maakte het kabinet bekend dat het een vergunning wil verlenen voor het opvangen van asielzoekers in een hotel in Albergen, een dorp in de gemeente Tubbergen. De gemeente voelt zich overvallen door dat besluit.

Van der Burg heeft voor dat laatste wel enig begrip. Volgens de VVD'er was opvangorganisatie COA al maanden in gesprek met het gemeentebestuur over de opvang van asielzoekers, maar zei de gemeente steeds nee. "Zij dachten daarmee dus dat het niet zou doorgaan, dus in die zin was de burgemeester gisteravond overvallen toen ik haar belde."

De staatssecretaris voegde eraan toe dat hij liever had gezien dat het op basis van vrijwilligheid was gegaan. "Maar we vinden onvoldoende plekken om opvang te regelen in Nederland. We zien de situatie in Ter Apel." Volgens hem was ingrijpen noodzakelijk. Het COA heeft het hotel vrijdag gekocht.

Kort nadat het besluit van het kabinet gisteravond bekend was gemaakt, verzamelden zich tientallen mensen bij het hotel om te protesteren tegen de komst van het azc. Volgens de krant Tubantia vertrok de eigenaresse van het hotel onder politiebegeleiding.

Dit zijn beelden van het protest: