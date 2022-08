Passagiers in paniek ontsnapt uit trein omringd door vlammen in Spanje

Zeker tien mensen zijn gewond geraakt toen hun trein in Noordoost-Spanje in een bosbrand terechtkwam. De machinist stopte de trein, die op weg was naar de stad Zaragoza, en vroeg de 48 passagiers om binnen te blijven. In paniek probeerden sommigen toch uit de wagons te ontsnappen, waarbij ze ernstige brandwonden opliepen. De machinist wilde rechtsomkeert maken en terugrijden naar het vorige station. Sommige passagiers hadden echter al ramen opengebroken en waren van de trein gesprongen. Deze persoon deelde beelden vanuit de trein op Twitter:

Varios heridos cuando un tren ha quedado atrapado en el #IFBejís.



Los heridos están siendo atendidos en la estación de #Caudiel están siendo por efectivos de @GVAsanitat, @CruzRojaCS y @UMEgob pic.twitter.com/7XGoFKdgze — NoMePisesLaManguera (@PlinioElGuapo) August 16, 2022

Toen ze zagen dat ze omringd waren door vlammen, stapten een deel van hen weer terug in de trein. Zij werden samen met de binnengebleven passagiers door de machinist in de achterste wagon teruggereden naar het dichtstbijzijnde station in de stad Caudiel. De anderen liepen zelf terug. Op deze beelden is te zien hoe dicht het vuur bij het spoor is en hoe passagiers over de rails lopen:

