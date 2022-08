Quintana uit Touruitslag geschrapt wegens gebruik verboden middel

Nairo Quintana is door wielerunie UCI uit de eindrangschikking van de Tour de France gehaald omdat hij betrapt is op het gebruik van een verboden middel. De 32-jarige Colombiaan wordt niet geschorst omdat het volgens de UCI zijn eerste overtreding is.

Bij controles op 8 en 13 juli werd in bloedmonsters van Quintana het middel Tramadol aangetroffen. Dat is een morfine-achtige pijnstiller. Tramadol staat sinds maart 2019 op de lijst van verboden middelen. Niet omdat het prestatiebevorderend is, maar omdat het duizelingen zou kunnen veroorzaken.

Quintana eindigde dit jaar op de zesde plaats in de Ronde van Frankrijk. Hij heeft tien dagen om tegen de straf in beroep te gaan.

Doordat de klimmer van Arkéa-Samsic niet geschorst wordt, kan hij vrijdag in Utrecht gewoon aan de start van de Vuelta verschijnen.