Reusser troeft Van Dijk en Markus af bij EK tijdrijden

Reusser en Van Dijk vochten de afgelopen jaren vaker spannende duels uit op grote kampioenschappen. De 35-jarige Nederlandse won sinds 2016 de eerste vier edities van de Europese titelstrijd tijdrijden. Ze werd daarna afgelost door Anna van der Breggen en vorig jaar was Reusser de sterkste. Van Dijk werd in die kampioenschappen steeds tweede.

De Nederlandse, regerend wereldkampioene op de discipline, moest over 24 kilometer ruim vijf seconden toegeven. Het brons ging naar Riejanne Markus, die een kleine halve minuut achterstand had.

Marlen Reusser heeft haar Europese titel tijdrijden geprolongeerd. De 30-jarige Zwitserse troefde in Fürstenfeldbruck, in de buurt van München, met een tijd van 30.59,90 net als vorig jaar topfavoriete Ellen van Dijk af.

Van Dijk, sinds mei in bezit van het werelduurrecord, moest woensdag vol aan de bak. Ze startte als laatste, anderhalve minuut na haar Zwitserse concurrente. Op het meetpunt na 15 kilometer had de Nederlandse specialiste tien seconden achterstand op de titelverdedigster. Dat gaatje had de Zwitserse op het klimmetje direct na de start al geslagen.

Markus lang de snelste

Aan de finish zat op dat moment Riejanne Markus, Nederlands kampioene op de weg, het duel tussen de twee grootheden gespannen te volgen. Markus was lange tijd de snelste, maar zag dat ze uiteindelijk geen kans had tegen de twee topspecialisten.

Van Dijk gaf in haar regenboogtrui alles in de laatste negen kilometer en nam risico's bij rotondes. De Nederlandse slaagde erin haar achterstand te halveren, maar moest zich net als vorig jaar neerleggen bij de suprematie van de Zwitserse.

Reusser, vorig jaar achter de in Duitsland absente Annemiek van Vleuten tweede in de olympische tijdrit in Tokio, was verrast door haar prestatie. Haar radioverbinding werkte niet. Ze had geen idee of ze aan een goede tijdrit bezig was, tot ze in de slotfase de voor haar gestarte Duitse specialiste Lisa Brennauer inhaalde.

Aerodynamica

"Het was vervelend dat die radio niet werkte. Het voelde alsof het niet mijn dag was", keek de winnares terug op het verloop van de wedstrijd. "Dit is het resultaat van heel goed teamwork. We hebben veel tijd gestopt in de aerodynamica van de fiets en die fiets was vandaag echt top."

De verslagen Van Dijk baalde van de nederlaag op het volgens haar uitdagende parcours. "Marlen en ik zijn aan elkaar gewaagd. Dat hebben eerdere tijdritten al uitgewezen. Je weet dat dit kan gebeuren", zei de winnares van zilver, die over een maand in Australië een herkansing krijgt. Daar staan dan de wereldkampioenschappen wielrennen op het programma.

"Ik ben niet echt tevreden met mijn prestatie. Ik had niet echt de power. Ik hoopte dat ik op de terugweg door zou kunnen rammen. Dat lukte me niet. Vijf seconden is een klein verschil, maar ik kom hier om te winnen."