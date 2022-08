Reusser troeft Nederlanders af bij EK tijdrijden: zilver Van Dijk en brons Markus

Riejannse Markus verovert brons en is daar heel blij mee. "Doel was een podiumplaats en dat is gelukt, maar het was de moeilijkste tijdrit die ik ooit heb gereden. Het was super warm en ik kwam nergens in mijn ritme." - NOS

Van Dijk gaf in haar regenboogtrui alles in de laatste negen kilometer en nam risico's bij rotondes. Ze slaagde erin haar achterstand te halveren, maar moest zich net als vorig jaar neerleggen bij de suprematie van de Zwitserse.

Reusser, vorig jaar achter de in Duitsland absente Annemiek van Vleuten tweede in de olympische tijdrit in Tokio, was verrast door haar prestatie. Haar radioverbinding werkte niet. Ze had geen idee of ze aan een goede tijdrit bezig was, tot ze in de slotfase de voor haar gestarte Duitse specialiste Lisa Brennauer inhaalde.

Aerodynamica

"Het was vervelend dat die radio niet werkte. Het voelde alsof het niet mijn dag was", keek de winnares terug op het verloop van de wedstrijd. "Dit is het resultaat van heel goed teamwork. We hebben veel tijd gestopt in de aerodynamica van de fiets en die fiets was vandaag echt top."