Branche peilt en waarschuwt: 'Sluiting dreigt voor veel kinderdagverblijven'

Een kuchje of loopneus is voor medewerkers van kinderdagverblijven geen uitzondering. Daar heeft corona geen verandering in gebracht. Maar wel anders dan voorheen, is dat personeel zich nu moet laten testen bij dergelijke gezondheidsklachten. "En dat duurt te lang", zegt directeur Emmeline Bijlsma van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De branche waarschuwt dat kinderopvangorganisaties gaan omvallen.

Uit een peiling komt naar voren dat een op de drie kinderdagverblijven verwacht binnenkort te moeten sluiten. "Ze kunnen de roosters niet rondbreien", zegt Bijlsma. "Een op de drie kinderdagverblijven kan tien procent van het personeel niet inzetten. Dit in combinatie met het al bestaande structurele personeelstekort, betekent dat dat er niets anders op zit dan te sluiten", aldus Bijlsma. "De situatie is nijpend."

Snotneus in de herfst

Met de herfst in aantocht, het begin van het griepseizoen, maken kinderdagopvangorganisaties zich nog grote zorgen. Bijlsma: "Dat uit zich in een zeldzaam hoge respons." Aan de enquête deden 220 organisaties van de 1100 bij de Brancheorganisatie Kinderopvang en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang aangesloten organisaties mee. Deze 220 organisaties hebben gemiddeld 186 personeelsleden in dienst, uiteenlopend van twee mensen tot 5500 personeelsleden.

Volgens de brancheverenigingen ligt een oplossing in het met voorrang laten testen van kinderopvangpersoneel en daarom kloppen ze vanmiddag aan bij het ministerie van Sociale Zaken. Maar zij zijn niet de enigen: ook mensen met vitale beroepen in de zorg en het onderwijs willen voorrang in de corona-teststraat.

De brancheorganisatie noemt de kinderopvang de "facilitator van de economie": zonder kinderopvang kunnen miljoenen mensen niet werken. "De kinderopvang moet ook echt prioriteit krijgen", aldus de branchevereniging. "Anders komt Nederland weer tot stilstand."

Bijlma bepleit daarom het hanteren van de lijst met cruciale beroepen bij het vaststellen wie voorrang moeten krijgen bij de coronatests: