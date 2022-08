Rechter in Friese drugszaak: inzet criminele burgerinfiltrant rechtmatig

"Het is een zwaar middel, waar we goed over hebben nagedacht. We zagen een gesloten club die zich bezighield met internationale drugshandel. Een gewone infiltrant, dat zou niet lukken. Hierdoor kregen we een uniek kijkje in dit milieu. Van tevoren is afgesproken dat hij onder regie van de politie in drugs mocht handelen en geld mocht witwassen. De veiligheid van de persoon heeft altijd vooropgestaan... zo'n dubbelrol is heel spannend voor iedereen."

Dit zei het OM in maart 2020 over de inzet van de criminele burgerinfiltrant:

Zijn inzet is volgens de regels verlopen, zegt de rechtbank. "Zijn verklaringen zijn betrouwbaar en kunnen worden gebruikt als bewijs. Het is niet gebleken dat de infiltrant de verdachten op ontoelaatbare wijze heeft uitgelokt. Uit het dossier blijkt dat de hoofdverdachten allemaal al diep in de internationale drugshandel zaten." De rechter noemt het dan ook "apert onjuist" dat A-4110 onschuldige burgers de drugshandel heeft ingetrokken.

IRT-affaire

De inzet van een criminele burgerinfiltrant was tot 2014 verboden, na het debacle in de jaren 90 dat bekendstaat als de IRT-affaire. De politie liet toen gecontroleerd partijen drugs door om de criminele activiteiten van de opvolgers van 'drugsbaron' Klaas Bruinsma op te sporen. Daarin ging de politie veel te ver, concludeerde een parlementaire enquêtecommissie in 1994. Dat leidde in 1998 tot het verbod.

Advocaten en strafrechtdeskundigen zien de zaak in Friesland dan ook als proefproces voor de inzet van criminele burgerinfiltranten.

Volgens de rechter in Leeuwarden was bij de drugszaak geen sprake van ontsporingen zoals in de jaren 90. "Er zijn geen hoeveelheden drugs doorgelaten en in de samenleving terechtgekomen." De rechter typeert de mol als "stuurbaar en betrouwbaar". "Ook is niet gebleken dat A-4110 op eigen houtje strafbare feiten heeft gepleegd en via een dubbelspel misbruik heeft gemaakt van diens positie als criminele burgerinfiltrant."